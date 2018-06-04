Экономика

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В Украине продолжает дешеветь бензин

В Украине продолжает дешеветь бензин
В Украине ряд национальных и региональных сетей АЗС с 1 по 4 июня снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.
Как сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, на АЗС SOCAR стоимость бензинов и ДТ снизилась на 50 копеек за литр до: А-92 – 30,99 гривни, А-95 – 31,99 гривни, А-95+ – 32,99 гривни, ДТ – 29,49 гривни и ДТ+ – 30,49 гривни.

Кроме того, на Shell цены снизились на 40 копеек за литр до: А-92 – 30,89 гривни, А-95 – 31,89 гривни, А-95+ – 34,09 гривни, ДТ – 29,39 гривни и ДТ+ – 31,89 гривни.

Также стоимость топлива на 50 копеек за литр уменьшили в Параллели. На 40 копеек за литр все нефтепродукты подешевели в запорожской сети ZOG. В свою очередь на заправках одесского "Катрал Юг", а также полтавской BVS, снижение показали только бензины.

Таким образом, по состоянию на 4 июня средние цены на топливо на украинских АЗС установились на уровне: А-92 – 28,3 гривни за литр, А-95 – 29,26 гривни за литр, А-95 Премиум – 30,51 гривни за литр, ДТ – 27,15 гривни за литр, ДТ Премиум – 29,06 гривни за литр.

В Украине дешевеет бензин


Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против российских заправок. Под ограничительные меры попал ряд дочерних структур российского монополиста "Газпром", а также "Роснефть" и "Лукойл".

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