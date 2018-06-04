Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников 4 июня 2018 г. источник 0 0

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В Госдуме документ был принят 22 мая, Совет Федерации одобрил его через неделю. Закон дает правительству РФ право по решению президента страны вводить различные меры противодействия санкциям США против России, но при этом ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах.



Такие решения также могут быть приняты главой государства РФ на основании предложений Совбеза России.