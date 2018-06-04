ДТП в Харькове: сбита женщина, переходившая дорогу в неположенном месте 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Авария, в которой погибла женщина, произошла на перекрестке улиц Героев Труда и Академика Барабашова в Харькове.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 3 июня в 20:30. 31-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на женщину. Возраст пострадавшей – около 70 лет. От полученных травм она погибла. Предварительно установлено, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события, согласно Уголовному кодексу Украины.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшей.