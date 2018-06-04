СБУ обнародовала результаты тестирования Надежды Савченко на детекторе лжи 4 июня 2018 г. источник 0 0

СБУ обнародовала результаты исследования ответов народного депутата на детекторе лжи. Они подтверждают выдвинутые против нее обвинения.

Результаты исследования на полиграфе показали, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракты в правительственном квартале и здании Верховной Рады, сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что речь идет об исследовании на полиграфе, которое состоялось 11 апреля.



Народному депутату был задан ряд вопросов о том, готовила ли она насильственные действия, направленные на свержение конституционного строя, разрабатывала ли планы терактов и посягательства на жизни руководителей страны, привлекала ли к этим планам других людей и тд.



Отмечается, что при ответе на все эти вопросы у Савченко были зафиксированы позитивные психофизические реакции, свидетельствующие о ее причастности к этим действиям.



"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлено категоричные выводы о наличии у Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя. Савченко Н.В. также обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие", - говорится в сообщении.



Сторона защиты также ставила Савченко вопросы. Однако эксперты не обнаружили на них положительных психофизиологических реакций.



В частности, не было подтверждающей реакции на вопросы: хотела ли Савченко Н.В. изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента, нардепов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабмина преступной.



Сестра нардепа Вера Савченко заявила, что Служба безопасности Украины обнародовала недостоверные результаты тестирования на полиграфе.



Какона сообщила в эфире "112 Украина", адвокаты ее сестры пришли к выводу, что, во-первых, вопросы были не для полиграфа, а для обвинения. Кроме того, силовики отказались приобщать к тесту на детекторе вопросы от защиты.



"И сейчас они выдают нам очередной фейк", - подчеркивает она.



По мнению Веры Савченко, СБУ сделала это сообщение именно сейчас, потому что адвокаты Надежды собираются просить о повторном прохождении ею детектора лжи.



"Я думаю, что это работа на опережение. Тут же (подозрительно быстро - ред.) у них появились результаты предыдущего полиграфа", - говорит она.