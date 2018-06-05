Харьков

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Наряд на выпускной ударит по карману родителей

фото: Илья Пшеничный

Наряд на выпускной ударит по карману родителей
Наряд на выпускной ударит по карману родителей До выпускного вечера осталось меньше месяца.
Какими нарядами будет удивлять вступающая во взрослую жизнь молодежь, на какую сумму готовы раскошелиться родители и вообще – нужно ли отмечать праздник окончания школы с привычным пафосом? Эти и другие волнующие родителей вопросы «Вечерний Харьков» задавал горожанам.

Выпускные вечера и вручение документов о полном общем среднем образовании планируются на 23 и 24 июня, сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. Из школ Харьковской области в нынешнем году выпустится около 12 тысяч человек.

Итак, до главного праздника выпускников осталось меньше месяца. А по словам продавцов, спрос на вечерние платья и костюмы уже вырос вдвое.

— Очень популярны платья из кружева. Причем девчонки в этом году как-то не гонятся за мини. Наиболее актуальная длина – в пол или чуть ниже колена – действительно смотрится очень элегантно и изысканно, — рассказывает продавец одного из харьковских бутиков Арина. – Что касается цветовой гаммы, то предпочтение отдается либо пастельным тонам, либо насыщенным – таким, как ультрафиолет, это самый модный оттенок сезона.

Именно яркое платье — синий цвет электрик — выбрала выпускница Эльвира.

— Я сразу же в него влюбилась, когда увидела в витрине. Зашла, примерила – как будто на меня сшито. Правда, дороговато – 3300 гривен. Пришла с мамой. Она взглянула на меня, на платье и выдохнула: «Что делать? Выпускной один раз в жизни бывает. Берем!». Я буду самая красивая, — счастливо смеется девушка.

Цены на девичьи наряды, по словам продавца бутика, стартуют от трех тысяч гривен.

— В зависимости от ткани, производителя и т. д., — говорит Алена. – Есть и за десять тысяч, и  за двадцать, но на такие варианты родители выпускников уже не готовы раскошеливаться.

— Плюс обувь – 1500 гривен. Бижутерия – гривен 500, клатч – примерно столько же, — загибает пальцы Эльвира. — Только наряд обошелся мне порядка 6000 гривен.

Сына нарядить на выпускной проще – мальчики зачастую не столь привередливы, как девчонки. Однако сумма классического «обмундирования» получится не намного меньше.

— Мы уже купили костюм за 2200 гривен, рубашку – за 600 и туфли – за 1600, — рассказывает мама выпускника Катя. – Осталось подобрать галстук или бабочку. Я приценивалась, гривен в 300 обойдется. Итого – 4700 гривен.

А вот родителям Антона наряд на выпускной обошелся дешевле.

— Сын наотрез отказался от костюма и выбрал более демократичный наряд – модные джинсы, рубашку и кроссовки, — признается она. – В итоге вышло менее 3000 гривен.

«Люрекс, кружева и Сваровски» — за 750 гривен




Бюджетный вариант выпускного наряда можно присмотреть на рынке и выбрать онлайн.

— У нас огромный выбор платьев. Вы только посмотрите – и с фатином, и с оборками, и прозрачные, и с открытой спиной. А вот какое нарядное – расшитое пайетками и бисером. Длина самая разная, но в основном девчонки примеряют  длинные, в пол. Конечно, берут! Отчего же не взять такую красоту, — показывает товар лицом продавец в ТЦ «Барабашово» Надежда. – Тут тебе и люрекс, и кружева, и камни Сваровски. А стоит всего 750 гривен!

Можно взять наряд и напрокат. Так, аренда платья обойдется в среднем в тысячу гривен в сутки, мужского костюма – в 1500 грн.

«Буду выглядеть свежо и естественно»


Уже расписаны все «выпускные» дни и в салонах красоты.

— Косметолог, прическа, макияж, маникюр, педикюр, — перечисляет запланированные процедуры выпускница Мария. – Волосы будут естественные, просто хочу чуть-чуть затонировать, чтобы придать яркости, и заламинировать. Макияж – неброский, естественный. Маникюр и педикюр – очень спокойные, без всяких там извращений с золотом, камнями, яркими рисунками на ногтях – это уже не в тренде. Выглядеть буду свежо и естественно. А обойдется моя «натуральность» не менее чем в 3000 гривен.

На мальчишек родители тоже не скупятся.

— Записала сына к хорошему мастеру на стрижку – гривен в 400 обойдется. Ну хоть на маникюр и косметику тратиться не придется — уже хорошо, — смеется мама выпускника Людмила.

Нужны ли выпускные вечера


И это еще не все затраты – родителям уже пришлось раскошелиться на подарки школе и учителям, а также – на кафе.

— С нас собирали примерно по тысяче гривен на подарки, правда, в течение года, — поделилась мама выпускника Елена. – Хотя я в общем-то не против. Считаю, что учителя, которые возились все это время с моим оболтусом, вполне достойны благодарности. Ну и на кафе отдала, наверное, столько же.

«Вечерний Харьков» решил поинтересоваться у горожан: нужны ли вообще выпускные вечера и как харьковчане относятся к столь пышным празднованиям?

— Обязательно будем праздновать! Выпускной вечер для детей и родителей – это большая радость. Моя дочь выходит в большую жизнь. А в какую сумму это обойдется – не имеет значения. Это для нас праздник, — говорит мама выпускницы Виктория.

– Выпускной вечер нужен обязательно. Это память на всю жизнь –  как для детей, так и для родителей, — считает мама выпускника Антонина. – А что касается пафоса… Ну как сделать его менее пафосным, если цены на наряды сейчас зашкаливают, кафе, сами знаете, в какую сумму обходится. По-другому не получится. Или гулять, или вообще не отмечать – другого выхода нет.

— Я считаю, что сейчас такие торжества многим родителям не по карману. Как я должна со своей минимальной зарплатой тягаться с папой, который привозит дочь на выпускной на лимузине? Ее наряд стоит больше моей годовой зарплаты. К чему эти «понты»? – сокрушается харьковчанка Елизавета.

— Мне 72 года. В этом году моя внучка вступает во взрослую жизнь. Помню, когда я выпускалась, то, чтобы отметить выпускной, – работала после седьмого, восьмого и девятого классов на стройке. Накопила денег, поехала в Харьков — купила очень красивый отрез на платье и свои первые туфли на каблучках. Мы были такие счастливые. Всю ночь мы гуляли всем классом, ходили на танцплощадку. Выпускной вечер — это память на всю жизнь. Он должен быть обязательно, — говорит бабушка выпускницы Екатерина Денисовна.

— Выпускные – это, конечно, прекрасно. Но как сейчас собрать ребенка и оплатить торжество? Моя девочка не пойдет на выпускной, потому что не хочет выглядеть хуже одноклассниц. Мне, как матери, очень больно, но переубедить ее не могу, — разводит руками Лилия.

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