Наряд на выпускной ударит по карману родителей

Какими нарядами будет удивлять вступающая во взрослую жизнь молодежь, на какую сумму готовы раскошелиться родители и вообще – нужно ли отмечать праздник окончания школы с привычным пафосом? Эти и другие волнующие родителей вопросы «Вечерний Харьков»
задавал горожанам.
Выпускные вечера и вручение документов о полном общем среднем образовании планируются на 23 и 24 июня, сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. Из школ Харьковской области в нынешнем году выпустится около 12 тысяч человек.
Итак, до главного праздника выпускников осталось меньше месяца. А по словам продавцов, спрос на вечерние платья и костюмы уже вырос вдвое.
— Очень популярны платья из кружева. Причем девчонки в этом году как-то не гонятся за мини. Наиболее актуальная длина – в пол или чуть ниже колена – действительно смотрится очень элегантно и изысканно, — рассказывает продавец одного из харьковских бутиков Арина. – Что касается цветовой гаммы, то предпочтение отдается либо пастельным тонам, либо насыщенным – таким, как ультрафиолет, это самый модный оттенок сезона.
Именно яркое платье — синий цвет электрик — выбрала выпускница Эльвира.
— Я сразу же в него влюбилась, когда увидела в витрине. Зашла, примерила – как будто на меня сшито. Правда, дороговато – 3300 гривен. Пришла с мамой. Она взглянула на меня, на платье и выдохнула: «Что делать? Выпускной один раз в жизни бывает. Берем!». Я буду самая красивая, — счастливо смеется девушка.
Цены на девичьи наряды, по словам продавца бутика, стартуют от трех тысяч гривен.
— В зависимости от ткани, производителя и т. д., — говорит Алена. – Есть и за десять тысяч, и за двадцать, но на такие варианты родители выпускников уже не готовы раскошеливаться.
— Плюс обувь – 1500 гривен. Бижутерия – гривен 500, клатч – примерно столько же, — загибает пальцы Эльвира. — Только наряд обошелся мне порядка 6000 гривен.
Сына нарядить на выпускной проще – мальчики зачастую не столь привередливы, как девчонки. Однако сумма классического «обмундирования» получится не намного меньше.
— Мы уже купили костюм за 2200 гривен, рубашку – за 600 и туфли – за 1600, — рассказывает мама выпускника Катя. – Осталось подобрать галстук или бабочку. Я приценивалась, гривен в 300 обойдется. Итого – 4700 гривен.
А вот родителям Антона наряд на выпускной обошелся дешевле.
— Сын наотрез отказался от костюма и выбрал более демократичный наряд – модные джинсы, рубашку и кроссовки, — признается она. – В итоге вышло менее 3000 гривен.
«Люрекс, кружева и Сваровски» — за 750 гривен
Бюджетный вариант выпускного наряда можно присмотреть на рынке и выбрать онлайн.
— У нас огромный выбор платьев. Вы только посмотрите – и с фатином, и с оборками, и прозрачные, и с открытой спиной. А вот какое нарядное – расшитое пайетками и бисером. Длина самая разная, но в основном девчонки примеряют длинные, в пол. Конечно, берут! Отчего же не взять такую красоту, — показывает товар лицом продавец в ТЦ «Барабашово» Надежда. – Тут тебе и люрекс, и кружева, и камни Сваровски. А стоит всего 750 гривен!
Можно взять наряд и напрокат. Так, аренда платья обойдется в среднем в тысячу гривен в сутки, мужского костюма – в 1500 грн.
«Буду выглядеть свежо и естественно»
Уже расписаны все «выпускные» дни и в салонах красоты.
— Косметолог, прическа, макияж, маникюр, педикюр, — перечисляет запланированные процедуры выпускница Мария. – Волосы будут естественные, просто хочу чуть-чуть затонировать, чтобы придать яркости, и заламинировать. Макияж – неброский, естественный. Маникюр и педикюр – очень спокойные, без всяких там извращений с золотом, камнями, яркими рисунками на ногтях – это уже не в тренде. Выглядеть буду свежо и естественно. А обойдется моя «натуральность» не менее чем в 3000 гривен.
На мальчишек родители тоже не скупятся.
— Записала сына к хорошему мастеру на стрижку – гривен в 400 обойдется. Ну хоть на маникюр и косметику тратиться не придется — уже хорошо, — смеется мама выпускника Людмила.
Нужны ли выпускные вечера
И это еще не все затраты – родителям уже пришлось раскошелиться на подарки школе и учителям, а также – на кафе.
— С нас собирали примерно по тысяче гривен на подарки, правда, в течение года, — поделилась мама выпускника Елена. – Хотя я в общем-то не против. Считаю, что учителя, которые возились все это время с моим оболтусом, вполне достойны благодарности. Ну и на кафе отдала, наверное, столько же.
«Вечерний Харьков»
решил поинтересоваться у горожан: нужны ли вообще выпускные вечера и как харьковчане относятся к столь пышным празднованиям?
— Обязательно будем праздновать! Выпускной вечер для детей и родителей – это большая радость. Моя дочь выходит в большую жизнь. А в какую сумму это обойдется – не имеет значения. Это для нас праздник, — говорит мама выпускницы Виктория.
– Выпускной вечер нужен обязательно. Это память на всю жизнь – как для детей, так и для родителей, — считает мама выпускника Антонина. – А что касается пафоса… Ну как сделать его менее пафосным, если цены на наряды сейчас зашкаливают, кафе, сами знаете, в какую сумму обходится. По-другому не получится. Или гулять, или вообще не отмечать – другого выхода нет.
— Я считаю, что сейчас такие торжества многим родителям не по карману. Как я должна со своей минимальной зарплатой тягаться с папой, который привозит дочь на выпускной на лимузине? Ее наряд стоит больше моей годовой зарплаты. К чему эти «понты»? – сокрушается харьковчанка Елизавета.
— Мне 72 года. В этом году моя внучка вступает во взрослую жизнь. Помню, когда я выпускалась, то, чтобы отметить выпускной, – работала после седьмого, восьмого и девятого классов на стройке. Накопила денег, поехала в Харьков — купила очень красивый отрез на платье и свои первые туфли на каблучках. Мы были такие счастливые. Всю ночь мы гуляли всем классом, ходили на танцплощадку. Выпускной вечер — это память на всю жизнь. Он должен быть обязательно, — говорит бабушка выпускницы Екатерина Денисовна.
— Выпускные – это, конечно, прекрасно. Но как сейчас собрать ребенка и оплатить торжество? Моя девочка не пойдет на выпускной, потому что не хочет выглядеть хуже одноклассниц. Мне, как матери, очень больно, но переубедить ее не могу, — разводит руками Лилия.