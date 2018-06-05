Взрослых начнут прививать от кори бесплатно

Девять человек умерли

По данным МОЗ Украины, с начала 2018 года корью заболели 18 144 человек: 7378 взрослых и 10 766 детей. За это время от осложнений кори умерли девять человек: шестеро детей и трое взрослых. Больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве. В Харьковской области зарегистрировано 117 заболевших, из них – 70 взрослых и 47 детей до 17 лет, летальных исходов не зарегистрировано.

В частности, по информации генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимира Курпиты, за последние две недели корью заболели 2900 человек. Особенностью этой волны является то, что болезнь распространяется на старшие возрастные группы. В связи с этим Минздрав разрабатывает документ, который позволит использовать вакцину против кори и для взрослых. Сейчас во всех регионах Украины имеется около одного миллиона вакцин, которые предоставляются государством бесплатно.— Готовим новый документ, который позволит использование этой вакцины для взрослых. Мы не прогнозируем дефицит вакцин, поскольку ожидаем, что будет еще одна поставка вакцин в июне, а также еще одна – в ноябре, — говорит чиновник.Заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины, заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук Андрей Волянский недоумевает: зачем изобретать велосипед?– А Минздрав все разрабатывает и разрабатывает... Что тут разрабатывать? Вакцинация против кори для взрослых до 30 лет прописана в приказе – во-первых, как обязательная в случае «массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах», а во-вторых, как дополнительная. Противоэпидемические меры прописаны также в законах Украины и, безусловно, должны выполняться за бюджетный счет, — говорит иммунолог. — Надо просто предоставить часть вакцин во взрослые поликлиники или временно разрешить вакцинацию взрослых в детских учреждениях. Есть миллион доз вакцины, которые ждут повтора. Зачем же их квасить?Как отмечает Андрей Волянский, возникает резонный вопрос: как МОЗ собирается прививать взрослых?— Всех подряд – с 18 до 30 лет? Это пять миллионов человек. И у 80% из них есть пожизненная защита, — констатирует он. — Поэтому, конечно, правильнее выявлять незащищенных, в том числе и среди привитых детей любого возраста, так как прививка, даже две дозы, защищает не всех.По словам генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Владимира Курпиты, сейчас Минздрав распространило меры усиленной иммунизации на все возрастные группы и детей. С апреля решением оперативного штаба по кори возрастные рамки дополнительной иммунизации были расширены до 18 лет. Согласно расчетам, сейчас в Украине 760 тысяч детей, которые вовремя не получили первую или вторую дозу КПК, и все они должны как можно быстрее сделать пропущенные прививки.— Раньше можно было вакцинировать детей до девяти лет, теперь всех детей – вплоть до 18 лет. Соответственно, эта информация направлена ​​в областные управления здравоохранения, – отмечает Владимир Курпита.Такой размах эпидемии, по мнению Андрея Волянского, вызван тем, что в течение всего 2015 года и половины 2016-го в Украину вообще не поставлялись никакие вакцины.— Еще в начале 2018 года ряд регионов столкнулся с нехваткой КПК, — уточняет он.Сейчас, уверяют в Минздраве, вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется бельгийская вакцина «Приорикс» производства «Глаксо смит кляйн». Она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. По состоянию на 24 мая 2018 года в Украине было 980 тысяч доз вакцины, ожидаются дальнейшие поставки КПК. Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, чиновники рекомендуют обращаться в управления здравоохранения облгосадминистрации (телефон ГУ охраны здоровья ХОГА –