Общество

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Молодые программисты Украины соревнуются за поездку в Японию

Молодые программисты Украины соревнуются за поездку в Японию
Состоялся отборочный этап проекта «Программист 2018», старт которому был дан Фондом Бориса Колесникова 15 марта.
Конкурс реализуется для студентов IT-специальностей. Его цель – поощрить активных, талантливых и целеустремленных молодых специалистов поездкой на одну из самых престижных выставок мира – Ceatec Japan 2018 в Токио.



За два месяца в проекте зарегистрировались 820 участников, они представляли 28 вузов и 17 городов Украины. Студенты сформировали команды (по 5 человек), записали оригинальные видеопрезентации своих коллективов, где каждый рассказал о том, за какую часть командной работы он отвечает. Фонд Бориса Колесникова определил 20 команд-финалистов, которые примут участие в хакатоне Social IT.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поблагодарил конкурсантов за активное участие в проекте. Сотне финалистов «Программиста 2018» он пожелал интересного состязания и здоровой конкуренции.

– Фонд проводит этот конкурс впервые. Организаторы и представители IT-отрасли – менторы, члены жюри – ждут от студентов социально значимые стартапы, полезные для общества и интересные для инвесторов. Ребята должны продемонстрировать командный дух, сплоченность, умение коллективно решать сложные задачи в короткие сроки. Social IT – бесценный опыт для молодежи, новые знакомства, общение с экспертами, возможность заявить о себе и, конечно, шанс выиграть поездку в Японию на один из самых престижных IT-форумов мира», – рассказал Борис Колесников.



Хакатон пройдет в Киеве 17-18 июня. Команды-финалисты в течение суток будут разрабатывать продукты, которые способны решить актуальные проблемы страны, города, общества. После этого студенты презентуют свои проекты членам жюри «Программиста».

Эксперты выберут 6 команд-победителей. Тридцать конкурсантов будут награждены дипломами на посещение выставки Ceatec Japan 2018 в октябре этого года. Это крупнейшая в мире выставка электроники и информационных технологий. Украинские студенты увидят новинки и инновации отрасли от ведущих мировых производителей, также их ждут лекции, семинары, общение с лучшими специалистами глобальной IT-сферы.



Напомним, Фонд Бориса Колесникова десять лет проводит образовательные проекты для талантливых студентов технических специальностей с поездками победителей на профильные форумы по всему миру. За весомый вклад в развитие отечественных науки и образования организация была названа победителем Национального рейтинга благотворителей-2017.

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