Происшествия

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В центре Харькова прикрыли очередную опасную «наливайку»

В центре Харькова прикрыли очередную опасную «наливайку»
В кафе на территории рынка в Киевском районе Харькова полицейские изъяли 200 литров алкоголя неизвестного происхождения.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в торговом заведении не было лицензии на право продажи алкогольной продукции и занятие предпринимательской деятельностью. Водку и коньяк хранили в пластиковых бутылках.

В отношении владельца кафе составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф 17-34 тыс грн с конфискацией продукции и денег, полученных от ее продажи.

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