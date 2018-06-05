В центре Харькова прикрыли очередную опасную «наливайку» 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В кафе на территории рынка в Киевском районе Харькова полицейские изъяли 200 литров алкоголя неизвестного происхождения.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в торговом заведении не было лицензии на право продажи алкогольной продукции и занятие предпринимательской деятельностью. Водку и коньяк хранили в пластиковых бутылках.



В отношении владельца кафе составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф 17-34 тыс грн с конфискацией продукции и денег, полученных от ее продажи.