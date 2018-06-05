Что изменилось для украинцев за год безвиза 5 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Год назад, 11 июня 2017-го, между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим.

Тогда украинцы по-разному отнеслись к новости: кто-то начал планировать путешествие, другие предсказывали множество проблем на границе. Как изменилась ситуация сейчас?



Какие преимущества от открытых границ граждане Украины уже почувствовали и какие опасения остались, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.



Безвизовый режим для украинцев действует в 30 странах Шенгенской зоны. За год возможностью поехать в Шенген без визы воспользовались 500 тысяч украинцев. По статистике Госпогранслужбы, особый ажиотаж наблюдался в первые месяцы действия безвиза, тогда в ЕС ехало до 80 тысяч украинцев в месяц. На апрель 2018-го этот показатель составляет около 26 тысяч. Однако, по словам представителя ведомства Олега Слободяна, в сезон отпусков пограничники готовятся к новой волне путешественников.



Чаще всего туристы из Украины путешествуют в ЕС на самолете, наименее популярны путешествия морем. Своеобразным «окном в Европу» для украинцев остается Польша: именно через ее границу ездит большинство наших граждан; самый маленький поток туристов через словацкую границу.



Что касается отказов на въезд в ЕС, которыми пугали украинцев, то они не стали массовыми. В 2017 году их количество составило 37 тысяч, то есть чуть более 9% от всех безвизовых туристов. Среди причин – отсутствие документов, невозможность подтвердить цель поездки, а также попытки проехать в ЕС после нарушения миграционных правил одной из стран.



Аналитик ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая рассказывает, что это типичные ошибки туристов, и если человек на границе не может объяснить, зачем едет в Евросоюз, это может вызвать подозрения у пограничников.



Несмотря на то что особых нарушений со стороны украинцев в течение года не было, время от времени появляются слухи о возможной отмене безвиза. Одна из последних таких новостей была о том, что ЕС меняет правила въезда для украинцев, и теперь за безвиз придется платить. На самом деле речь идет о проекте миграционной реформы ЕС, который касается не только украинцев, но и всех граждан стран вне ЕС. Он предусматривает введение электронной анкеты, которую путешественники должны заполнять за 96 часов до поездки. Стоимость авторизации – 7 евро. Она необходима для проверки по базе Европола и Интерпола. Однако эти 7 евро не будут взымать перед каждой поездкой, разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта.