Мясо переходит в разряд деликатесов

А посему мясо, сало и колбасы перешли для многих харьковчан в разряд деликатесов. Чего ждать от цен на продукты в этом и следующем годах?
За год мясная корзина, включающая все виды мяса и колбасных изделий, подлежащих госмониторингу (свинину, говядину, сало, куриные тушки и филе, вареную колбас), подорожала на 35%, говорит генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. При этом минимальная заработная плата за год выросла на 16%. Средняя оплата труда за то же время поднялась на 26%.
— Это красноречиво говорит о недоступности мяса для украинцев, — подводит итог эксперт.
Украинцы стали меньше есть мяса
На основании данных государственной статистики специалисты подсчитали, что все виды мяса подорожали за год от 25% до 71%, а именно: сало – на 71%, свинина – на 41%, вареная колбаса – на 34%, говядина – на 27%, куриная тушка и филе – на 25%.
– По сравнению с прошлым годом свинина прибавила в цене 34 гривны за килограмм, сало – 29 грн, говядина – 27 грн, колбаса вареная — 22 грн, филе курицы – 18 грн, курица в тушке – 11 гривен, – уточняет Алексей Дорошенко. – На конец апреля килограмм говядины можно было купить в среднем по стране за 125 гривен, свинины — по 116 грн, филе курицы – по 91 грн, вареной колбасы – по 86 грн, сала – по 70 грн, а бройлера – по 55 грн. Если в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец апреля 2018 года он стоил 543 гривны, тогда как год назад его стоимость составляла 402 гривны. То есть мясная корзина за год подорожала на 35%, или на 141 гривну.
Эксперт отмечает, что тенденция уменьшения потребления мяса украинцами наблюдалась и раньше.
— Наши подсчеты на 1 декабря 2017 показали, что стоимость мясной корзины за год, то есть с 1 декабря 2016-го по 1 декабря 2017-го, выросла на 38%. При этом минимальная заработная плата возросла за это время на 100%, а средняя – лишь на 16%, — говорит Алексей Дорошенко.
Кроме того данные по количеству животных в Украине показывают уменьшение поголовья. Исключением являются только куры и мелкий скот, в том числе бараны.
Большой урожай фруктов цену не собьет
По словам эксперта, в этом году мясо снова будет дорожать. Цены на сало и куриные тушки будут в дальнейшем показывать меньший рост, темпы которого будут соответствовать общему уровню инфляции. А вот стоимость таких видов мяса, как свинина, говядина, куриное филе, голени, крылышки и т.д., будет демонстрировать значительно более высокий темп.
— По данным Организации экономического сотрудничества и развития один украинец в среднем съел в 2017 году 41,7 кг всех видов мяса. Это на 10 кг меньше, чем говорится в официальных источниках. По подсчетам ОЭСР, в следующем году каждый из нас сможет рассчитывать на 43,3 кг, что на 1,6 кг больше, чем в прошлом. А 2020-м эта цифра еще вырастет на 0,7 кг и достигнет 44 кг на человека. При этом рост произойдет только за счет свинины и курятины. А в ЕС на сегодняшний день каждый гражданин потребляет в среднем 86 кг, — говорит Алексей Дорошенко.
Продолжат наращивать цены и другие продукты. В частности, фрукты и ягоды.
— Выращивание ягод в стране становится популярным бизнесом именно из-за высокой рентабельность экспорта. Они поставляется как в свежем виде, так и в замороженном. Поэтому несмотря на то, что клубника сейчас уже стоит дешевле
, чем в прошлом, следует ожидать средней цены за год выше, чем в 2017-м, — говорит он.
Даже ожидаемый большой урожай не в силах сдержать цены на ягоды и фрукты.
— Большой урожай агропродукции на ценах скажется незначительно, – считает Алексей Дорошенко. — В этом году Украина может собрать на 20% больше яблок, фруктов и ягод, чем в прошлом, поскольку погодные факторы этому способствует. Однако Украина поставит очередной рекорд и по экспорту этой продукции, прежде всего в страны Европы. А это отнюдь не поспособствует снижению цены, которая будет подтягиваться к европейскому уровню.
Что влияет на стоимость продуктов
И все же, по мнению эксперта, есть некоторые факторы, которые способны сделать цены на продукты в этом году будут более-менее стабильными.
По словам Алексея Дорошенко, главным фактором, влияющим на ценообразование на продукты и товары этого года, является курс гривны.
— На начало года стоимость доллара стартовал с 29 гривен и постепенно снизилась до 26 грн. Это существенно повлияло на темпы роста инфляции, прежде всего продуктовой, — говорит Алексей Дорошенко. — И хотя овощи борщового набора в январе ставили рекорды подорожания, потом они вернулись к предыдущим позициям. Стабильность курса в течение двух месяцев позволила производителям, импортерам и поставщикам проводить планирование, что положительно отразилось на ценообразовании. И хотя торговое сальдо Украины ухудшается и есть риск не получить кредит от МВФ до конца года — запаса прочности НБУ хватит.
А вот на осень, по словам эксперта, — прогнозы неблагоприятные. И все из-за влияния будущих выборов президента и парламента. Хотя…
— Выборы традиционно сопровождаются значительными социальными выплатами, что дает улучшение на короткий период времени. А потом покупательная способность украинцев возвращается к прежнему уровню или даже ухудшается, — говорит Алексей Дорошенко – Хотя с учетом того, что мы являемся свидетелями все большего раскола исполнительной власти на пропрезидентскую и пропремьерскую — это может стать предохранителем такого развития ситуации.
Стабильности добавляет и мобильность импортеров – за короткое время они могут завезти в Украину продукты, которые на внутреннем рынке достаточно часто являются более дорогостоящими, чем за рубежом.
— Подстегивая отечественных производителей, они дают понять, что рост себестоимости или банальное желание заработать не является причиной для повышения цены. Таким образом, усиливается конкуренция, — говорит специалист.
Поскольку цена на овощи уже вышла на европейский уровень, то становится выгодным строить для них хранилища. И первое, и второе, по мнению эксперта, сделает колебания цен на овощи значительно меньше.
— Апофеозом этих процессов через несколько лет станет полный отказ людей от собственных погребов, кроме тех, кто имеет собственный город, — прогнозирует Алексей Дорошенко.
На следующий год прогноз не утешительный
В следующем году продукты продолжат дорожать. Среди товаров, стоимость которых будет постепенно расти — не только социальные, например, все виды мяса, кроме сала, недорогие сорта хлеба, сливочное масло. К ним эксперт добавляет еще и яблоки, все виды фруктов и ягоды.
— Роста стоимости продуктов следует ожидать и в следующем году, — говорит Алексей Дорошенко. — И главными причинами будут разница в налогообложении и малая производительность в агросекторе и пищевой промышленности. Оборудование, которое морально устаревает за несколько лет, низкое внедрение современных технологий, высокая стоимость привлечения денег, отсутствие иностранных частных инвестиций, коррупционные риски и риски, связанные с войной и т.д. Все это делает украинскую продукцию слишком дорогой. Поэтому отечественная продукция, которая в 2017 году достигла 90%, будет понемногу отступать перед импортом. А значит, в 2019 году мы вновь увидим рост цен, превышающий уровень инфляции, на большинство продуктов. Если правительство не снизит НДС на продукты до европейского уровня, то большинство продуктов в Украине будет стоить на 11% дороже, чем, например, Польше.