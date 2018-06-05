В Харьковской области мужчина развращал в интернете детей 5 июня 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

Работники Слободского управления Департамента киберполиции уличили в противоправных действиях 22-летнего жителя Харьковской области, который входил в доверие к несовершеннолетним и заставлял их делать собственные фото и видео порнографического характера.



Оперативники киберполиции установили: используя анонимные серверы и меры конспирации, мужчина регистрировался в социальных сетях, в частности – запрещенных на территории Украины. На этих ресурсах он знакомился с несовершеннолетними лицами и входил к ним в доверие, сообщили в Департаменте киберполиции НПУ. После этого мужчина под вымышленным предлогом склонял детей к созданию изображений порнографического характера с их участием. Полученные фото- и видеопродукцию злоумышленник использовал для собственных нужд и для обмена на тематическом российском закрытом веб-ресурсе.



Во время проведения досудебного расследования специалисты Департамента киберполиции установили настоящий IP-адрес, с которого злоумышленник осуществлял выход в интернет. В дальнейшем было установлено и местонахождение педофила.



Вместе со следователями полиции Харьковщины работники киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого. По результатам процессуальных мероприятий правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой подозреваемый осуществлял свою противоправную деятельность, говорят в киберполициии.



Результаты экспертизы показали, что на удаленном оборудовании имеется порнографическая продукция, изготовленная с участием детей.