Поезд Харьков – Лисичанск поедет мимо Змиева, Балаклеи и Изюма: расписание 5 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В связи с ремонтными работами на участке Купянск-Узловой – Святогорский в июле пассажирский поезд №609/610 Харьков – Лисичанск – Харьков на некоторое время изменит маршрут следования.



Поезд №609 Харьков – Лисичанск с 6 по 18 июля будет отправляться со станции Харьков-пассажирский в 13:54 (вместо 11:44), следовать через Чугуев (стоянка 15:03 – 15:05), Шевченково-Южное (15:44 – 15.46), прибытием в Купянск-Узловой в 16:39 (вместо 16:41). Далее на участке от Купянска-Узлового до Лисичанска поезд проследует своим маршрутом и расписанием, прибывая в Лисичанск в 20:10.



Обратный поезд №610 Лисичанск – Харьков с 6 по 17 июля будет отправляться из Лисичанска (как обычно) в 21.30 и следовать своим маршрутом и расписанием до станции Купянск-Узловой. Далее из Купянска-Узлового с 7 по 18 июля он будет уходить в 0:39 (вместо 0:40), следовать через Шевченково-Южное (1:20 – 1:22), Чугуев (2:00 – 2:02) и прибывать на конечную станцию Харьков-Пассажирский с 7 по 18 июля в 3.02 (вместо 5:33).



В указанный период поезд не будет проходить через станции Змиев, Балаклея, Изюм, Святогорск, Радьковские Пески, Преддонбассовская, Имени Олега Крючкова.