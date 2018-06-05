Голландцы разработали автомобиль будущего из льна и сахара
5 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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Команда из Технического университета Эйндховена (Голландия) разработала биоразлагаемый автомобиль из возобновляемых материалов.
Машину назвали «Ной» – в будущем она должна избавить планету от мусора и помочь справиться с растущим дефицитом сырья.
«Ной» – это двухместный электрический ситикар. Его кузовные панели и элементы интерьера сделаны из биокомпозитов, изготовленных на основе льна и сахара. Материалом для модульного шасси служат сэндвич-пластины, выполненные из отходов сахарного тростника и других составляющих, которые легко подвергаются рециклингу, пишет Bild.
Электромобиль оснащен двумя моторами и шестью съемными аккумуляторами, которые обеспечивают запас хода на одном заряде порядка 240 километров. Ситикар весит 350 килограммов и может развивать скорость до 100 км/ч.
Экоавтомобиль имеет двери с датчиками NFC, обеспечивающими управление замками посредством любых смарт-устройств, есть встроенный Wi-Fi модуль.
При разработке «Ноя» изобретатели поддерживали тесный контакт с Национальной администрацией дорожного движения Нидерландов (RDW), чтобы затем не иметь проблем с легализацией ситикара. Если автомобиль пройдет многочисленные испытания по вождению и безопасности RDW, он получит лицензию уже в конце этого года.