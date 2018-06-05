Реестр педофилов поможет родителям защитить детей 5 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В Украине может появиться открытый реестр педофилов – с такой инициативой Харьковский областной совет обратился в Верховную Раду, Кабмин и к президенту.

Депутаты облсовета на постоянной комиссии по правовым вопросам, регуляторной политики, законности, общественного порядка, борьбы с коррупцией и преступностью проголосовали за вынесение обращения в центральные исполнительные органы на ближайшую сессию. Речь идет о создании открытого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних и за изготовление детской порнографии.



К такому шагу депутатов подтолкнули обращения родителей, представителей юридического сообщества, которые настаивают на необходимости внедрения дополнительных средств защиты детей от сексуального насилия. Обеспокоенность общественности этим вопросом имеет объективные основания. По информации, изложенной в тексте документа, за прошлый год в Украине было зарегистрировано 282 случая развращения несовершеннолетних.



В Харьковской области в течение 2017 года выявлено 17 фактов уголовных преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, 13 из них – в отношении детей до 14 лет. Причем по статистике 60% преступлений сексуального характера в отношении детей совершают знакомые — соседи, няни, тренеры, учителя, воспитатели и т. д. Именно поэтому возможность убедиться, что человек, который будет общаться с ребенком, не привлекался ранее к ответственности за преступления в отношении детей, является важным средством предупреждения неправомерного поведения.



Кроме того, угроза не только уголовного наказания, но и огласки сведений о совершении сексуального преступления против ребенка, может стать дополнительным предостережением для лиц, склонных к совершению подобных преступлений.



Поэтому, считают депутаты, необходим действенный инструмент, который предоставлял бы больше возможностей для защиты детей родителям, опекунам, социальным работникам. Таким инструментом может стать «база педофилов» – по примеру США. Там на сайте Минюста можно проверить любого человека по имени и фамилии: имеются данные о преступлениях, физические данные, фотографии и псевдонимы. А в базе ФБР США можно найти сексуальных преступников по территориальному признаку – не зная имени и фамилии.



Создание такого реестра возможно только на общенациональном уровне, считают депутаты Харьковского облсовета.