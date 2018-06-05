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Харьковские легкоатлеты будут бороться за участие в чемпионате Европы

Харьковские легкоатлеты будут бороться за участие в чемпионате Европы
Шесть харьковских спортсменов выполнили нормативы на чемпионат Европы по легкой атлетике среди юношей, который с 5 по 8 июля состоится в Венгрии.
Согласно утвержденным Федерацией легкой атлетики Украины нормативам допуска на чемпионат Европы 2018 года среди юношей их уже выполнили:

– Ева Подгородецкая (бег на 100 м);

– Ирина Панарина (бег на 100 м с барьерами);

– Владимир Следюк (бег на 400 м с барьерами);

– Дмитрий Чермошанский (бег на 110 м с барьерами);

– Любовь Северьянова (бег на 2000 м с препятствиями);

– Анна Лагода (тройной прыжок).

Последним испытанием для них станет чемпионат Украины среди юношей (2001 года рождения и младше), который с 14 по 16 июня состоится в Луцке. Для попадания в сборную Украины будет необходимо занять первое или второе место.

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