Харьковские легкоатлеты будут бороться за участие в чемпионате Европы 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Шесть харьковских спортсменов выполнили нормативы на чемпионат Европы по легкой атлетике среди юношей, который с 5 по 8 июля состоится в Венгрии.

Согласно утвержденным Федерацией легкой атлетики Украины нормативам допуска на чемпионат Европы 2018 года среди юношей их уже выполнили:



– Ева Подгородецкая (бег на 100 м);



– Ирина Панарина (бег на 100 м с барьерами);



– Владимир Следюк (бег на 400 м с барьерами);



– Дмитрий Чермошанский (бег на 110 м с барьерами);



– Любовь Северьянова (бег на 2000 м с препятствиями);



– Анна Лагода (тройной прыжок).



Последним испытанием для них станет чемпионат Украины среди юношей (2001 года рождения и младше), который с 14 по 16 июня состоится в Луцке. Для попадания в сборную Украины будет необходимо занять первое или второе место.