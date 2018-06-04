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В игре харьковского «Жилстроя-1» замечено много «дублей»

В игре харьковского «Жилстроя-1» замечено много «дублей»
На городском стадионе Тернополя в финальном матче розыгрыша Кубка Украины среди женских команд харьковский «Жилстрой-1» разгромил черниговскую «Легенду-ШВСМ» со счетом 8:0 и вновь стал обладателем почетного трофея.
На 17-й минуте счет открыла Ольга Овдийчук, а на 25-й – оформила «дубль». Затем последовал «дубль» и от Елизаветы Костюченко, забившей на 36-й и 45-й минутах. Первый тайм завершился со счетом 4:0, а во втором харьковчанки забили еще четыре мяча. На 47-й минуте Ольга Овдийчук сделала «хет-трик», затем последовал «дубль» Анны Ворониной, поразившей ворота «Легенды-ШВСМ» на 55-й и 69-й минутах, а под занавес матча, на 88-й минуте отличилась Дарья Апанащенко.

Таким образом, футболистки «Жилстроя-1» под началом главного тренера Валентины Котик сделали в завершившемся сезоне золотой «дубль», положив золотые медали чемпионок Украины в Кубок страны.

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