В игре харьковского «Жилстроя-1» замечено много «дублей» 4 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

На городском стадионе Тернополя в финальном матче розыгрыша Кубка Украины среди женских команд харьковский «Жилстрой-1» разгромил черниговскую «Легенду-ШВСМ» со счетом 8:0 и вновь стал обладателем почетного трофея.

На 17-й минуте счет открыла Ольга Овдийчук, а на 25-й – оформила «дубль». Затем последовал «дубль» и от Елизаветы Костюченко, забившей на 36-й и 45-й минутах. Первый тайм завершился со счетом 4:0, а во втором харьковчанки забили еще четыре мяча. На 47-й минуте Ольга Овдийчук сделала «хет-трик», затем последовал «дубль» Анны Ворониной, поразившей ворота «Легенды-ШВСМ» на 55-й и 69-й минутах, а под занавес матча, на 88-й минуте отличилась Дарья Апанащенко.



Таким образом, футболистки «Жилстроя-1» под началом главного тренера Валентины Котик сделали в завершившемся сезоне золотой «дубль», положив золотые медали чемпионок Украины в Кубок страны.