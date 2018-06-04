В Харькове человек бросился под трамвай 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Недалеко от депо «Новожаново» под трамвай 3-го маршрута бросился мужчина 36 лет.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.



«Трамвай его переехал – старался водитель притормозить, но слишком неожиданным был прыжок. Первоначально думали, что погиб. Но нет – живой. Когда краном подняли трамвай, оказалось, что очень сильно повреждены ноги. От самого мужчины – сильный запах свежего перегара», – отметил Юрий Сидоренко.



На место происшествия приехала бывшая жена потерпевшего, которая рассказала о проблемах мужчины с наркотиками.



Мужчину увезли в больницу.