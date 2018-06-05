Харьков

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Для харьковских детей организовали бесплатное посещение театра кукол

Для харьковских детей организовали бесплатное посещение театра кукол
Дети льготных бесплатно посетили Харьковский государственный академический театр кукол имени Афанасьева.
Дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, посмотрели спектакль «Огниво», поставленный по сказке Г. Х. Андерсена. В День защиты детей всего театр посетили около 100 ребятишек, сообщает пресс-служба горсовета.

Кроме того, праздник по случаю Дня защиты детей прошел 1 июня в КП «Центр социально-психологической реабилитации для детей города Харькова». Так, для гостей учреждения воспитанники вместе с педагогами подготовили праздничный концерт. В свою очередь взрослые устроили для детей праздник с участием аниматоров и клоунов. Для воспитанников центра организовали веселые конкурсы и шоу мыльных пузырей. В мероприятии приняли участие 35 детей, которые воспитываются в детском учреждении.

Напомним, также 1 июня более 600 детей льготных категорий бесплатно посмотрели водное шоу в Харьковском дельфинарии «Немо».

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