Харьков

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Кто из харьковчан остался без воды и когда ее дадут

Кто из харьковчан остался без воды и когда ее дадут
В ряде домов нескольких районов Харькова 5 июня отсутствует водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Московском районе, на пр. Юбилейном, 94 (п. №4, 5,6 стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко, 17 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140, 140-а, - до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 254-в (п. №4, подъезд), ул. Амосова, 9-а (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Некрасова, Григоровском шоссе, 57 (п. №2), воду обещают включить до 17:00; на ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №8, стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на проезде Садовом, 20 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Золочевской, 14, 16, ул. Счастливой, 4 (п. №1), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк), воды не будет до 20:00; на ул. Клочковской, 16, - до 20:00 6 июня.

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