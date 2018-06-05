Харьков

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В Харькове ремонтируют Клочковскую: как ходит транспорт

В Харькове ремонтируют Клочковскую: как ходит транспорт
Движение транспорта по ул. Клочковской, на участке от пр. Победы до ул. Буковой при движении в сторону ул. 23 Августа, запрещено с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией ул. Клочковской.

На этот период организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Также с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня изменил маршрут автобус №26э: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Победы - ул. Клочковская.

Кроме того, трамвай №20 с 10:00 до 12:00 5 июня курсирует следующим образом: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская - Малая Даниловка - ул. Клочковская - пр. Победы.

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