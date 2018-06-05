Президент Украины встретился с Королем Испании 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Королевство Испания встретился с Королем Испании Фелипе VI.



Собеседники отметили, что за более чем 25-ть лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Королевством Испания основными принципами, характеризующими двустороннее взаимодействие, были дружба и взаимное уважение.



Президент Украины высоко оценил поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины в противодействии российской агрессии. В свою очередь, Король Фелипе VI отметил четкую позицию Украины в поддержку единства Испании.



Петр Порошенко ознакомил Короля Испании с развитием ситуации в временно оккупированных Донбассе и Крыму. Глава Украинского государства выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в России.



Во время встречи был отмечен вклад украинской общины в развитие Испании, также были обсуждены вопросы обеспечения прав и культурно-образовательных потребностей более чем стотысячной украинской общины, проживающей в Испании.