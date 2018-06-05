Здоровье

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Названа неожиданная польза жевательной резинки

Названа неожиданная польза жевательной резинки
Жевательная резинка может способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы.
К такому выводу пришли японские ученые из университета Васэда в Токио.

Ученые изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Первая группа испытуемых жевала две подушечки жвачки во время ходьбы в течение 15 минут. Второй группе вместо жвачки давали порошок, содержащий такие же ингредиенты.

В обоих случаях специалисты измеряли частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и расход энергии. Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы.

«Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин», — заключили авторы исследования.

Из-за методологических ограничений ученые не смогли подсчитать точное количество жевательных движений. По их мнению, этот фактор необходимо будет учитывать в дальнейших исследованиях для более точного измерения показателей.

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