Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом

Британский ученый из университета Ноттингема Ричард Рамчерн создал фильм, который меняет сюжет в зависимости от проявляемого зрителем интереса.

Развитием истории картины управляет программа, получающая сигналы от гарнитуры, считывающей активность мозга.

Лента получила название «Момент». Ее длительность составила 27 минут. Действие «Момента» разворачивается в антиутопичном будущем, в котором искусственный интеллект становится главной опасностью для человечества.

«Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания», — объяснил Рамчерн.

Премьера ленты запланирована на 7 июня.