Культура

  • 119
    •  / 

Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом

Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом
Британский ученый из университета Ноттингема Ричард Рамчерн создал фильм, который меняет сюжет в зависимости от проявляемого зрителем интереса.
Развитием истории картины управляет программа, получающая сигналы от гарнитуры, считывающей активность мозга.

Лента получила название «Момент». Ее длительность составила 27 минут. Действие «Момента» разворачивается в антиутопичном будущем, в котором искусственный интеллект становится главной опасностью для человечества.

«Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания», — объяснил Рамчерн.

Премьера ленты запланирована на 7 июня.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3067.22 грн
10 RUB 4.2198 грн
100 USD 2613.29 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи