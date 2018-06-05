Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом
5 июня 2018 г.
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5 июня 2018 г.
Лента получила название «Момент». Ее длительность составила 27 минут. Действие «Момента» разворачивается в антиутопичном будущем, в котором искусственный интеллект становится главной опасностью для человечества.
«Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания», — объяснил Рамчерн.
Премьера ленты запланирована на 7 июня.
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