Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»
5 июня 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
5 июня 2018 г.
По мнению кинокритиков, картине повредил скандал со сменой режиссера — поначалу ей занимались Фил Лорд и Кристофер Миллер, однако их заменил Рон Ховард из-за «несовпадения творческого видения у продюсеров и кинематографистов». Другая причина — поклонники франшизы устали от новых частей, которые стали выходить слишком часто. Между релизом спин-оффа «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и ленты «Звездные войны: Последние джедаи» прошло всего полгода.
Читайте также:
Выбор читателей
|100 EUR
|3067.22 грн
|10 RUB
|4.2198 грн
|100 USD
|2613.29 грн