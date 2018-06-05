Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» не оправдал ожидания экспертов, прогнозировавших ему доход от 130 до 150 миллионов долларов от прокатных сборов в США.

По мнению кинокритиков, картине повредил скандал со сменой режиссера — поначалу ей занимались Фил Лорд и Кристофер Миллер, однако их заменил Рон Ховард из-за «несовпадения творческого видения у продюсеров и кинематографистов». Другая причина — поклонники франшизы устали от новых частей, которые стали выходить слишком часто. Между релизом спин-оффа «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и ленты «Звездные войны: Последние джедаи» прошло всего полгода.