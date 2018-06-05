В Харьковской области начали строить крупную электростанцию 5 июня 2018 г. источник 0 0

Рядом с Харьковом начали строить солнечную электростанцию (СЭС).

Об этом сообщил исполнительный директор Института устойчивого развития Станислав Игнатьев. Строительство развернулось в Черкасской Лозовой Дергачевского района. Идет подготовка площадки для установки первой очереди солнечной электростанции. Ее мощность – 1 МВт.



В Харьковской области установлено 2 МВт гелиомодулей. Это суммарная мощность 100 электростанций на крышах частных домовладений и две промышленные СЭС общей мощностью 0,43 МВт.



«С начала 2018 г. предприятия Харьковского энергетического кластера подключили к сетям и получили «зеленый» тариф на 2,86 МВт генерирующих мощностей. Из них 2,2 МВт – биогазовый завод на территории Роганского полигона ТБО. А 0,66 МВт – СЭС на частных домах», – отметил Станислав Игнатьев.