В Харькове убийце должников дали пожизненное 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Орджоникидзевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 31-летнего харьковчанина в совершении разбоя, двойного убийства из корыстных побуждений и покушении на умышленное убийство.

Гражданин осужден к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.



Прокуратура доказала в суде, что 2 августа 2016 голда около 8:00 утра злоумышленник перелез через забор домовладения своих знакомых и с ножом напал на хозяев.



Хозяин (1958 г.р.) получил 17 ножевых ранений, его жена (1971 г.р.) – шесть. От полученных повреждений мужчина скончался, женщину злоумышленник добивал кирпичом.



Еще одна женщина (1954 г.р.), родственница потерпевших, с ножевыми ранениями в грудь госпитализирована в больницу. Ей удалось скрыться от убийцы и вызвать правоохранителей.



После убийства мужчина проник в дом, однако не смог там найти ничего ценного. Он вернулся во двор и снял с убитых золотые украшения на общую сумму более 40 тысяч грн. Затем скрылся.



Как выяснилось в ходе следствия, отец осужденного занял пострадавшему около $4 тысяч. Вскоре кредитор умер. Должник не хотел отдавать одолженное и «кормил» сына кредитора обещаниями. Тогда сын решил ограбить должника и таким образом забрать долг.



Задержали убийцу «по горячим следам».



Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей, сообщили в областной прокуратуре.