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В Харькове убийце должников дали пожизненное

В Харькове убийце должников дали пожизненное
Орджоникидзевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 31-летнего харьковчанина в совершении разбоя, двойного убийства из корыстных побуждений и покушении на умышленное убийство.
Гражданин осужден к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала в суде, что 2 августа 2016 голда около 8:00 утра злоумышленник перелез через забор домовладения своих знакомых и с ножом напал на хозяев.

Хозяин (1958 г.р.) получил 17 ножевых ранений, его жена (1971 г.р.) – шесть. От полученных повреждений мужчина скончался, женщину злоумышленник добивал кирпичом.

Еще одна женщина (1954 г.р.), родственница потерпевших, с ножевыми ранениями в грудь госпитализирована в больницу. Ей удалось скрыться от убийцы и вызвать правоохранителей.

После убийства мужчина проник в дом, однако не смог там найти ничего ценного. Он вернулся во двор и снял с убитых золотые украшения на общую сумму более 40 тысяч грн. Затем скрылся.

Как выяснилось в ходе следствия, отец осужденного занял пострадавшему около $4 тысяч. Вскоре кредитор умер. Должник не хотел отдавать одолженное и «кормил» сына кредитора обещаниями. Тогда сын решил ограбить должника и таким образом забрать долг.

Задержали убийцу «по горячим следам».

Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей, сообщили в областной прокуратуре.

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