Происшествия

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Харьковчанин пытался угнать маршрутку на ХТЗ

Харьковчанин пытался угнать маршрутку на ХТЗ
4 июня в Харькове на Александровском проспекте в автобусе №102 произошел любпытный инцидент – некий гражданин пытался угнать этот самый автобус.
По данным пресс-службы патрульной полиции Харькова, сообщение о том, что на проспекте Александровском, 69 неизвестный пытается сесть за рулем маршрутного автобуса, поступило в понедельник около 18:00.

Полицейские обнаружили гражданина, который находился за рулем транспортного средства. Поведение мужчины было агрессивным по отношению к другим гражданам и полицейским, поэтому правоохранители задержали неизвестного и для установления всех обстоятельств происшествия передали в Индустриальный отдел полиции.

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