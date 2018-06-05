Харьковчанин пытался угнать маршрутку на ХТЗ 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

4 июня в Харькове на Александровском проспекте в автобусе №102 произошел любпытный инцидент – некий гражданин пытался угнать этот самый автобус.

По данным пресс-службы патрульной полиции Харькова, сообщение о том, что на проспекте Александровском, 69 неизвестный пытается сесть за рулем маршрутного автобуса, поступило в понедельник около 18:00.



Полицейские обнаружили гражданина, который находился за рулем транспортного средства. Поведение мужчины было агрессивным по отношению к другим гражданам и полицейским, поэтому правоохранители задержали неизвестного и для установления всех обстоятельств происшествия передали в Индустриальный отдел полиции.