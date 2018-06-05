Власть

  • 153
    •  / 

Президент Украины отметил выдающихся харьковчан

Президент Украины отметил выдающихся харьковчан
Президент Петр Порошенко отметил выдающихся харьковчан государственными наградами Украины.
Указ №157/2018 размещен на официальном сайте президента.

За весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм орденом княгини Ольги ІІІ степени награждены Ольга Науменко и Елена Шелупец – матерей-воспитательниц детского дома семейного типа.

Медаль «За спасенную жизнь» получил Денис Мамченко – начальник караула 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области, старший лейтенант службы гражданской защиты.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3067.22 грн
10 RUB 4.2198 грн
100 USD 2613.29 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи