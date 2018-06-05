Президент Украины отметил выдающихся харьковчан

Президент Петр Порошенко отметил выдающихся харьковчан государственными наградами Украины.
Указ №157/2018 размещен на официальном сайте президента.
За весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм орденом княгини Ольги ІІІ степени награждены Ольга Науменко и Елена Шелупец – матерей-воспитательниц детского дома семейного типа.
Медаль «За спасенную жизнь» получил Денис Мамченко – начальник караула 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области, старший лейтенант службы гражданской защиты.