Президент Украины отметил выдающихся харьковчан 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Президент Петр Порошенко отметил выдающихся харьковчан государственными наградами Украины.

Указ №157/2018 размещен на официальном сайте президента.



За весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм орденом княгини Ольги ІІІ степени награждены Ольга Науменко и Елена Шелупец – матерей-воспитательниц детского дома семейного типа.



Медаль «За спасенную жизнь» получил Денис Мамченко – начальник караула 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области, старший лейтенант службы гражданской защиты.