Общество

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В Харьковской области разработана программа по обеспечению безопасности дорожного движения

В Харьковской области разработана программа по обеспечению безопасности дорожного движения
Проект программы будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии Харьковского облсовета 7 июня.
– Проект содержит восемь разделов. В частности, предполагается постоянный мониторинг и изучение дорожной обстановки, которая складывается в регионе, и мест концентрации ДТП. Будет проводиться детальный анализ возникновения ДТП на конкретном участке. Все факторы, способствующие ДТП, будут устранены. Управлением капитального строительства и Департаментом ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА предусмотрены конкретные меры, для чего предполагается соответствующее финансирование, – рассказал заместитель председателя ХОГА Александр Скакун.

По информации директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексея Максимова, комплексная программа содержит как практические меры по совершенствованию инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства, так и организационные меры по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий. Также будут внедрены меры для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения (разработка и монтаж системы видеонаблюдения и видеофиксации), а также сокращения времени прибытия первой медицинской помощи в случае ДТП.

Стоит отметить, на Харьковщине уже реализуется комплекса программ, направленных на безопасность, которые были разработаны и утверждены в прошлые годы.

Например, благодаря Программе территориальной обороны Харьковской области осуществлена ​​подготовка региона к обороне во время открытой агрессии. На финансирование программы в 2018-19 годах предусмотрено выделение почти 6 млн грн. В этом году уже выделено 2,9 млн грн на обеспечение подготовки подразделений теробороны.

Также совместно со Службой безопасности Украины и ГУ Нацполиции была разработана программа противодействия террористической деятельности. Объемы финансирования – 7 млн ​​грн на 2018 год, уже выделено на обеспечение функционирования специальных подразделений 3 млн грн.

Кроме того, разработана Комплексная программа обеспечения общественной безопасности и порядка, а также противодействия преступности на территории Харьковской области на период 2018-19 годов. К ее реализации привлекаются все правоохранительные органы, подразделения ХОГА, РГА, органов местного самоуправления и общественные формирования по охране общественного правопорядка. Финансирование программы – 26 млн грн. Уже выделено 3 млн грн на укрепление материально-технической базы подразделений, выполняющих непосредственные обязанности по охране общественного правопорядка.

Эти программы разработаны совместно с Консультативной миссией Европейского союза, сообщили в пресс-службе ХОГА.

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