Происшествия

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Харьковским правоохранителям поступило сообщение о заминировании сразу нескольких офисных зданий

Харьковским правоохранителям поступило сообщение о заминировании сразу нескольких офисных зданий
Полицейские проверяют информацию о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 5 июня в 12:10.

В сообщениях было указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

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