Харьковским правоохранителям поступило сообщение о заминировании сразу нескольких офисных зданий 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Полицейские проверяют информацию о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 5 июня в 12:10.



В сообщениях было указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте.



На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.