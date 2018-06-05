В Харькове выступит победитель «Евровидения» 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

8 и 12 июня в Харькове выступят яркие молодые исполнители из США, Германии, Греции и Украины, среди которых – победитель конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2008».

Свои сольные партии они сыграют в сопровождении МАСО «Слобожанский», сообщает PR-агентство Bagels & Letters.



Концерт камерной музыки «Виртуозный квинтет» пройдет на сцене Дома Алчевских в пятницу, 8 июня. А уже во вторник 12 июня в актовом зале Харьковского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины состоится концерт симфонической музыки «Романтические истории». Отличительной особенностью актового зала этого учебного заведения является его необычная конструкция, чем-то напоминающая амфитеатр, что, по мнению музыкантов, создает здесь уникальную акустику. Симфоническая и камерная музыка в таких залах звучит особенно завораживающе.



По мнению заместителя директора МАСО «Слобожанский» и музыканта, представляющего в квинтете Украину, Александра Дворниченко, концерт «Виртуозный квинтет» станет настоящим подарком для любителей камерной музыки — она не часто звучит на концертных площадках города, да еще в исполнении музыкантов высочайшего уровня, но в то же время обладает своим неповторимым очарованием.



– Камерные произведения, в отличие от симфонических, играются небольшим составом исполнителей и представляют собой диалог музыкантов друг с другом и со зрителями. Камерная музыка отличается особой тонкостью, доверительностью, изысканностью и углубленностью. Она обладает поразительной способностью глубоко проникать во внутренний мир человека, создавая удивительное ощущение, что она написана специально для вас, – говорит Александр Дворниченко.



В числе участников концерта молодые музыканты из разных стран: сам Александр Дворниченко (альт) и его брат Сергей Дворниченко (кларнет, США). А еще: кларнетист Дионизис Грамменос (Греция), виолончелист Алексей Стадлер (Германия), скрипачи Даниил Австрих (Германия) и Анастасия Нифантьева (Украина).



Для Дионизиса Грамменоса (на снимке) и Алексея Стадлера концерт 8 июня будет первым выступлением перед харьковской публикой. Дионизис Грамменос – победитель конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2008». В 2013 году немецкая газета Die Welt назвала его «одной из самых перспективных звезд завтрашнего дня».



– Грамменос начинал свою музыкальную карьеру как музыкант-кларнетист, сейчас он известен также как дирижер, директор и основатель Греческого молодежного симфонического оркестра, – рассказывает директор МАСО «Слобожанский» Алена Еремина. – Сегодня это один из самых востребованных музыкантов в мире, буквально перед приездом в Харьков он выступал с Таиландским филармоническим оркестром, а до этого — на фестивале камерной музыки в Нидерландах.



В программе концерта прозвучат два произведения: «Квинтет для кларнета и струнных ля мажор» Вольфганга Амадея Моцарта и «Квинтет для кларнета и струнных си минор» Иоганнеса Брамса.



12 июня скрипач Даниил Австрих и виолончелист Алексей Стадлер сыграют сольные партии на концерте МАСО «Слобожанский» под названием «Романтические истории». Дионизис Грамменос выступит на этом мероприятии уже в роли дирижера. В программе концерта прозвучат произведения композиторов-романтиков – Симфония №3 «Шотландская» Феликса Мендельсона и «Концерт для скрипки и виолончели с оркестром» Иоганнеса Брамса, который станет премьерным в творческой биографии Алексея Стадлера.



Концерт камерной музыки «Виртуозный квинтет» в Доме Алчевских начнется в 19:00 8 июня. Концерт «Романтические истории» – в 18:30 12 июня.



Следующее выступление МАСО пройдет 22 июня. Это будет концерт под названием «Вершины музыкальной классики», на котором прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Франтишека Крамаржа и Сергея Прокофьева. Дирижер – Роман Резник (Норвегия).