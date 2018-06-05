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В Харькове пройдут «Игры героев»

В Харькове пройдут «Игры героев»
9 июня в 15:00 в Харькове в сквере на площади Свободы начнутся Всеукраинские соревнования по кросфиту «Игры героев» – соревнования, которые призваны продемонстрировать: в жизни есть место для побед над собой.
Игры героев (англ. Games Heroes) – спортивные соревнования ветеранов с инвалидностью. Впервые Игры проходили в США, а с 21 мая 2016 проводятся и среди ветеранов Вооруженных сил Украины, а также гражданских с инвалидностью. Главная цель «Игорь героев» – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.

Соревнования проходят в несколько этапов; в Харькове будет проходить первый в этом году этап, а уже в сентябре 2018 года в Киеве состоится всеукраинский финал соревнований, сообщает PR-агентство Bagels & Letters.

Выступления включают в себя силовой фитнес, стрельбу, стронгмен, кросфит. В Харькове пройдут соревнования именно по кросфиту.

Кросфит является программой упражнений на силу и выносливость, в состав которой входят преимущественно подборки аэробных упражнений, зарядки и тяжелой атлетики, а также функционального многоборья.

16 ветеранов АТО – спортсменов из разных городов Украины (Киев, Одесса, Днепр, Львов, Николаев и другие) едут в Харьков на товарищескую встречу со своими побратимами, чтобы продемонстрировать свой несгибаемый дух.

Одним из участников соревнований в Харькове будет и Роман Лындов – молодой человек, который получил ранения (потерял кисть руки и получил ожог 30% поверхности тела) во время Майдана зимой 2013/14 года, а теперь стал сильнейшим адаптивным кросфит-атлетом Украины.

«Игры героев» – волонтерский проект. Подготовкой спортсменов занимаются несколько залов по Украине – в Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Львове. Все тренеры работают на безвозмездной основе. Благодаря участию в этом проекте, два ветерана-спортсмена с инвалидностью, одержав победу на всеукраинских соревнованиях по кросфиту, едут этим летом на международные соревнования по кросфиту в Канаду. Среди тех, кто едет в Канаду, есть и Роман Лындов.

– Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу жить полноценной жизнью. Мы мотивируем своим проектом людей с инвалидностью – ветеранов, гражданских – заниматься спортом, – говорит инициатор соревнований в Украине Евгений Коваль.

– Наша цель: помочь ветеранам и гражданским сохранить веру в себя, в свои силы, и продемонстрировать всем остальным: отсутствие конечности – это не отсутствие силы духа, это лишь вызов, – рассказывает руководитель проекта в Харькове, руководитель направления реабилитационной помощи раненым БО «Благотворительный фонд «Харьков с тобой» Александр Гончаров.

Во время проведения соревнований свои умения продемонстрируют также ветераны АТО, чемпионы паралимпиад и профессиональные спортсмены.

Соревнования будут проходить до 17:00, а после объявления наград, для зрителей и участников соревнований состоится концерт любимца публики, известного по телевизионным шоу «Минута славы» и «Україна має талант» певца Александра Кварты.

Организаторы приглашают прийти и поддержать героев, потому что именно поддержка друзей, всего народа Украины дает силы для жизни, вдохновляет на занятия спортом.

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