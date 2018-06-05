Харьковчане собираются на крупнейший фестиваль науки в Европе 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Крупнейшее событие по популяризации науки в Европе – 22-ой Пикник научный – пройдет 9 июня в Варшаве.

Как сообщили в Общественном информационно-аналитическом центре для молодежи, на фестивале будет представлена отдельная площадка Харькова.



Команда, собранная «Научными пикниками в Харькове», предложит посетителям, которых ежегодно насчитывается не менее 100 тысяч, непрерывные 10-часовые физические и химические эксперименты, в которых все желающие смогут принять участие. Ожидается, что среди опытов будут игры с жидким азотом, инертными и флуоресцентными газами, лазерами, дымовыми завесами, левитацией, электросопротивлением и теплопроводностью тел и тому подобное.



Также впервые будет представлено «изобретение» харьковских энтузиастов, которое позволит играть электронную музыку с помощью кухонных принадлежностей, фруктов и овощей. Его авторы – «Сумасшедшие ученые» – называют аппарат «зависатором», так как первые его тестировщики «зависали» и долго исполняли музыкальные импровизации. Всего харьковская команда везет почти 100 кг научного реквизита.



– Каждый год Пикник научный в Варшаве имеет особенность – заблаговременно объявленную тему. На этот раз это движение, каким бы он ни был – механическим, изменением агрегатного состояния, движением электрически заряженных частиц. Это требовало от команд, которые хотели принять участие в фестивале, более чем за полгода подобрать эксперименты и пройти длительную процедуру отбора польской стороной. Научные пикники из Харькова – первый коллектив из Украины, который смог второй раз подряд представлять как свой регион, так и страну в Пикнике научном, – отметила организатор Научных пикников в Харькове Татьяна Баглай.