Власть

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В Харьков прилетит министр иностранных дел

В Харьков прилетит министр иностранных дел
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приедет в Харьков 6 июня.
Программу визита сообщили в Харьковском пресс-клубе. Запланированы встречи с руководством Харьковской облгосадминистрации, представителями Малоданиловской и Нововодолажской объединенных территориальных громад.

Министр также встретится и пообщается со студентами высших учебных заведений на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого и посетит Государственную зооветеринарную академию, находящуюся на территории Малоданиловского поселкового совета.

Кроме того, Климкин также намерен посетить гимназию №169, истории трех учеников которой вошли в «Книгу Добра».

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