В Харьков прилетит министр иностранных дел 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приедет в Харьков 6 июня.

Программу визита сообщили в Харьковском пресс-клубе. Запланированы встречи с руководством Харьковской облгосадминистрации, представителями Малоданиловской и Нововодолажской объединенных территориальных громад.



Министр также встретится и пообщается со студентами высших учебных заведений на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого и посетит Государственную зооветеринарную академию, находящуюся на территории Малоданиловского поселкового совета.



Кроме того, Климкин также намерен посетить гимназию №169, истории трех учеников которой вошли в «Книгу Добра».