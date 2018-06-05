Харьковчанин оформил золотой хет-трик в Киеве

В Киеве завершился чемпионат Украины по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах среди элиты.
Трехкратным чемпионом страны стал титулованный харьковский «трековик» Андрей Винокуров. Тридцатипятилетний подопечный Заслуженного тренера Украины Елены Голубевой победил с явным преимуществом в спринте, кейрине и командном спринте вместе со львовскими партнерами по национальной сборной.
В квалификации личного спринта – гите на 200 метров - сразу Винокуров обновил рекорд киевского велотрека – 10,130 секунды. Предыдущее достижение Андрей улучшил на полсекунды.
Еще две награды сборной Харьковской области принес Владислав Денисенко. Ученик Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына был вторым призером в спринте, «бронзу» заработал в командном спринте вместе с Олегом Бородиным и Михаилом-Ярославом Дудко.