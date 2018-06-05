На Харьковщине обнаружили поселение эпохи бронзы

В течение апреля и мая 2018 года специалисты ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА провели плановую инвентаризацию объектов культурного наследия в Великобурлукском и Дергачевском районах.
– В Великобурлукском районе в ходе проверки обследовали 165 курганов и 4 многослойных поселения, обнаружили одно поселение эпохи бронзы, – рассказали в Управлении культуры и туризма
. – Во время исследования также установлен факт ошибочного внесения в Перечень объектов археологического наследия большей части курганов вблизи села Средний Бурлук, а именно 114 единиц, которые оказались сложным геологическим образованием рельефа.
В Дергачевском районе специалисты обследовали 64 памятника истории и один памятник монументального искусства.
В ходе инвентаризации выявили 14 объектов культурного наследия, среди которых – два памятника и 12 братских и одиночных могил времен Второй мировой войны. Дополнительно зафиксированы пять памятников архитектуры, которые в будущем могут получить статус комплексных объектов как архитектуры, так и истории.
По результатам инвентаризации начата научно-исследовательская работа специалистами ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия». Специалисты подготовят соответствующую учетную документацию, чтобы внести объекты в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.