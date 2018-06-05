В Харьковской области полюбили «теплые» кредиты

По данным ХОГА
, на 1 июня ОСМД и ЖСК области выдано 23 «теплых» кредита на общую сумму 5,5 млн грн. За аналогичный период прошлого года было выдано лишь 11 «теплых» кредитов на общую сумму 3,7 млн грн.
– За счет кредитных средств в многоквартирных домах ОСМД и ЖСК устанавливаются индивидуальные тепловые пункты, выполняются работы по теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, в местах общего пользования устанавливаются энергосберегающие окна и двери, проводится модернизация систем освещения и т.д, – сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.
Растущий спрос на «теплые» кредиты объясняется возможностью получить большое софинансирование на мероприятия по энергоэффективности и в результате экономить средства на оплате коммунальных услуг.
Согласно правительственной программе «теплых» кредитов, ОСМД и ЖСК получают возмещение от 40% до 70% (в зависимости от количества субсидиантов в доме) суммы кредита, привлеченного на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов, по областной программе еще 20% суммы кредита возмещается из областного бюджета.
Кроме того, к поддержке энергоэффективных мероприятий, которые внедряются в многоквартирных домах ОСМД и ЖСК, присоединяются отдельные местные советы. Например, возмещение части «теплых» кредитов осуществляется из местных бюджетов городов Лозовая, Чугуев и Харьков.