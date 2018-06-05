Политика

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Зачем в Харьков приехала Вышеградская четверка

Зачем в Харьков приехала Вышеградская четверка
Чрезвычайные и полномочные послы Венгрии, Польши, Чехии и Словакии находятся в Харькове для подготовки конференции Вышеградской группы, которая пройдет в Харькове в августе 2018 года.
Юрай Сивачек (Словацкая Республика), Радек Матула (Чешская Республика), Ян Пекло (Республика Польша) и Эрно Кешкень (Венгерская Республика) находятся в Харькове с визитом, предусматривающим переговоры с лидерами местного самоуправления, общественными активистами, деловой элитой, представителями образования и культуры. 

Субрегиональное объединение Вышеградская группа создана в конце XX века после отмены Варшавского договора как результат переформатирования восточноевропейских государств.  Сближению четырех стран способствовало наличие общей стратегической цели — вступить в Европейский Союз, а после вступления правительства используют общие интересы для развития экономики и политического влияния в регионе. 

По словам посла Чехии Радека Матулы, Вышеградская группа ориентируется на сотрудничество с Украиной прежде всего на уровне местного самоуправления.

– Харьков лидирует в регионе, я третий раз в городе и вижу очевидный рост и еще больший потенциал, – отметил он. 

Посол Венгрии, которая сейчас председательствует в Вышеградской группе, Эрно Кешкень рассказал об активной заинтересованности в образовательном обмене и сотрудничестве вузов наших стран.

– Имея разногласия в оценке языкового законодательства в Украине, мы расцениваем его не как преграду, а как возможность диалога в общих интересах. По моей информации, прямо сегодня в Киеве идут соответствующие переговоры, чтобы этот вопрос решился для взаимной пользы, – сообщил Эрно Кешкень.

Дипломаты обсудили будущую конференцию Вышеградской группы с участием послов, мэров и других лидеров восточноевропейских стран и Украины. Конференция состоится в Харькове 23 августа. , сообщает пресс-служба горсовета.

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