Зачем в Харьков приехала Вышеградская четверка 5 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чрезвычайные и полномочные послы Венгрии, Польши, Чехии и Словакии находятся в Харькове для подготовки конференции Вышеградской группы, которая пройдет в Харькове в августе 2018 года.