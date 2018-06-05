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Два харьковских вуза вошли в пятерку лучших

Два харьковских вуза вошли в пятерку лучших
Харьковский национальный университет им.Каразина и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» оказались в лидерах топ-200 лучших вузов Украины 2018 года.
Новый академический рейтинг был создан Центром международных проектов «"Еврообразование» в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, сообщили в Министерстве образования Украины.

Харьковские университеты обошли лишь два столичных вуза: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, которые стали абсолютными лидерами рейтинга и разделили первое место.

КПИ им. Сикорского получил интегральный показатель деятельности – 84,74, КНУ им. Шевченко – 80,59, а ближайший их конкурент – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 48,95.

Пятерку лучших вузов в рейтинге «Топ-200 Украина 2018» замыкают: Национальный технический университет «ХПИ» с показателем 44,70 и Национальный университет «Львовская политехника» (44,66).
Справка
Методика проекта «Топ-200 Украина» базируется на использовании данных прямых измерений и экспертных мнений. Неизменным базисом методики оставался общий набор индикаторов для университетов разных типов, что позволяло сравнивать результаты их деятельности.

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