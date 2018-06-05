Харьков

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В Харькове прошел молодежный фестиваль

В Харькове прошел молодежный фестиваль
Фестиваль «Молодежный FEST» прошел на арт-заводе «Механика» на выходных.
Учащиеся школ, студенты, активная молодежь, представители молодежных общественных организаций вначале выслушали официальную часть, где им рассказали о цели мероприятия – объединить молодых людей Харькова и привлечь их к решению актуальных вопросов в молодежной сфере города. Представителям активной молодежи Харькова.

Затем прошел концерт с участием певца YARMAKа и известных в Украине ди-джеев. Для молодежи были организованы настольные и интеллектуальные игры, оборудованы специальные фотозоны.

Завершился фестиваль дискотекой.

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