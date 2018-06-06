Изменился порядок предоставления субсидий за воду и канализацию: разъяснения «Харьковводоканала» 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В мае 2017 года в постановление Кабинета Министров Украины №848 «О порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг» были внесены изменения.