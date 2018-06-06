Изменился порядок предоставления субсидий за воду и канализацию: разъяснения «Харьковводоканала»

Согласно изменениям, абоненты, у которых есть задолженность по оплате за услуги водоснабжения и водоотведения более чем два месяца, теряют возможность получения субсидии до момента полного ее погашения или заключения договора реструктуризации, разъяснил директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал»
Тарас Грущак.
Также постановлением Кабинета Министров Украины №534 был утвержден порядок расчета и возврата в бюджет сумм неиспользованных субсидий. Согласно ему, каждый абонент, которому назначена субсидия, обязан оплачивать выставленные платежи, которые данная субсидия не перекрывает. В случае, когда сумма субсидии превышает фактические объемы потребления услуги, остаток недоиспользованной субсидии в конце года возвращается на счета Управлений труда и социальной защиты населения.
– Для примера: если за весь период получения абонентом субсидии ее сумма составила 100 гривен, а он потребил услуг на 80 гривен, то на лицевом счету абонента за счет предоставленной, но полностью не использованной субсидии, образуется переплата. Если она возникла по причине данной разницы в начислениях, то переплата возвращается в бюджет, – пояснил Тарас Грущак.
Отметим, по состоянию на июнь 2018 года, более 160 тысяч абонентов получают субсидии за услуги водоснабжения и водоотведения.