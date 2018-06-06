Культура

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В Харькове представят искусство Израиля

В Харькове представят искусство Израиля
8 июня в Харьковском художественном музее пройдет презентация выставки произведений Ханы Барак Энгель.
Экспозиция предоставит харьковскому зрителю уникальную возможность познакомиться с творчеством одной из ярких представительниц современного изобразительного искусства Израиля.

Образы, созданные Ханой, являются отражением ее влечения к изучению мифологии и антропологии, интереса к мистике и эзотерике, воплощением собственного опыта, убеждений и рефлексий. Она интерпретирует и варьирует темы человеческого одиночества, беззащитности, самопожертвования, борьбы за духовное равновесие.

Госпожа Хана также является международным общественным деятелем, активным борцом за мир против насилия через искусство и публицистику, обладательницей наивысших наград Франции, Великобритании, Швеции, США. Кроме того, Хана Барак Энгель – издатель и главный редактор арт-журнала CAN, одного из ведущих изданий о знаменитых художниках, галереях и выставках.

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