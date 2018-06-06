Экономика

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Население Харьковщины неохотно платит коммуналку: облстат

Население Харьковщины неохотно платит коммуналку: облстат
В апреле 2018 года населением Харьковской области, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 860,7 млн грн, что составило 139,4% начисленных за этот период сумм.
За поставки электрической энергии населением оплачено 182,5 млн грн, что составило 90,9% начисленных за этот период сумм.

По данным ГУ статистики в Харьковской области, на конец апреля задолженность населения по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 2522,4 млн грн, за поставки природного газа – 2111,4 млн грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – 261,5 млн грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 232,8 млн грн, за вывоз бытовых отходов – 80,6 млн грн, по поставке электрической энергии – 476,6 млн грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 №976 в январе-апреле с населением было заключено 853 договора о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 5,4 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1,4 млн грн.

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