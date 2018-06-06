Смерть активиста в Чугуеве: комментарий полиции

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, тело 23-летнего жителя поселка Эсхар без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна.
5 июня около 12.00 в Чугуевский отдел полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Эсхар. Женщина сообщила о том, что ее 23-летний сын 4 июня в 16:30 ушел из дома и не вернулся.
На поиски были ориентирован личный состав отдела полиции. 5 июня около 20:10 тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти
было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна.
Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» УК Украины.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.