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Смерть активиста в Чугуеве: комментарий полиции

Смерть активиста в Чугуеве: комментарий полиции
Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, тело 23-летнего жителя поселка Эсхар без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна.

5 июня около 12.00 в Чугуевский отдел полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Эсхар. Женщина сообщила о том, что ее 23-летний сын 4 июня в 16:30 ушел из дома и не вернулся.

На поиски были ориентирован личный состав отдела полиции. 5 июня около 20:10 тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна.

Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» УК Украины.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.

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