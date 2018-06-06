Пограничным «провайдерам» утвердили приговор 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Изюмская местная прокуратура утвердила обвинение двум мужчинам, организовавшим незаконную переправу через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Двуреченский районный суд области, сообщили в областной прокуратуре.



В конце апреля этого года двое жителей приграничного района в возрасте 51 и 29 лет за денежное вознаграждение пытались перевести трех человек в Российскую Федерацию, минуя пункты пропуска. За свои «услуги» проводники должны были получить 12 тысяч российских рублей. Однако во время незаконного пересечения границы нелегалов задержали правоохранители.



Сейчас по делу назначено подготовительное судебное заседание. Подозреваемые по требованию прокуратуры находятся под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 9 лет лишения свободы.



Лица, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, привлечены к административной ответственности.