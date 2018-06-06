В харьковской галерее пройдет творческая встреча с авторами выставки детских работ
6 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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Мероприятие состоится в формате круглого стола 7 июня в 14:00.
В галерее «Мистецтво Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства пройдет творческая встреча с авторами и организаторами традиционной итоговой Областной выставки детских художественных работ учеников – лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины».
Участниками мероприятия будут преподаватели областных художественных школ и художественных отделений школ эстетического воспитания, сотрудники Областного учебно-методического центра повышения квалификации работников культурно-просветительских учреждений.
На круглом столе будут обсуждать поддержку одаренных детей и подростков, направления содействия раскрытию творческой индивидуальности учащихся, обменяются опытом работы по профессиональной подготовке юных художников и прочее.