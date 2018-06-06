Происшествия

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В Харькове поймали очередного наркомана

В Харькове поймали очередного наркомана
В Слободском районе Харькова патрульные полицейские задержали харьковчанина с наркотиками.
33-летнего гражданина разоблачили во время попытки скрыть пакеты запрещенного вещества. Во время патрулирования жилмассива копы заметили подозрительного молодого человека. Тот заметно нервничал, суетился и прятал что-то в кармане своей одежды. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него несколько пакетов с веществами розового и желто-зеленого цвета, похожие на наркотические. При этом один из пакетов злоумышленник пытался выбросить в траву.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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