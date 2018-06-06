Дело Бабченко: в СБУ открыли дело после публикации «расстрельного списка» журналистов

По сообщению пресс-службы СБУ, начато уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования. «На странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», – говорится в сообщении СБУ.
По факту публикации открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного расследования).
Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список из 47 человек
, которых также планировали убить. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.