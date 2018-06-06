Дело Бабченко: в СБУ открыли дело после публикации «расстрельного списка» журналистов 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в связи с публикацией так называемого «расстрельного списка», куда вошли 47 известных журналистов, блогеров и общественных деятелей, убийства которых якобы планировались в Украине после ликвидации Аркадия Бабченко.