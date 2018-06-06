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Дело Бабченко: в СБУ открыли дело после публикации «расстрельного списка» журналистов

Дело Бабченко: в СБУ открыли дело после публикации «расстрельного списка» журналистов
Служба безопасности Украины начала уголовное производство в связи с публикацией так называемого «расстрельного списка», куда вошли 47 известных журналистов, блогеров и общественных деятелей, убийства которых якобы планировались в Украине после ликвидации Аркадия Бабченко.
По сообщению пресс-службы СБУ, начато уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования. «На странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», – говорится в сообщении СБУ.

По факту публикации открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного расследования).

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список из 47 человек, которых также планировали убить. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.

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