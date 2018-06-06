Из Украины запустили авиарейс в Торонто 6 июня 2018 г. источник 0 0

С 6 июня авиакомпания «Международные авиалинии Украины» запустила прямой трансатлантический рейс по маршруту Киев – Торонто.

Загрузка первого рейса составила 86%.



«Мы сегодня восстанавливаем прямое сообщение с Канадой, страной, которая очень благосклонно относится к Украине, и там находится много украинский. Физически две страны станут гораздо ближе. Мы стыковали его с большим количеством направлений. Рейсы на Торонто мы стыковали с большинством наших рейсов восточного направления и в Канаде тоже предлагаем нашим пассажирам удобные стыковки с местными перевозчиками во много пунктов Канады и США», – отметил во время пресс-конференции в международном аэропорту «Борисполь»президент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников.



Первый вылет из Киева по новому маршруту осуществлен 6 июня в 11:20. Прилет в Торонто запланирован на 14:15. Из Торонто вылет будет происходить в 23.15.



«В самолете 261 кресло, сегодня же загруженность рейса составила 224 кресла в Торонто», – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая. То есть загруженность первого рейса составила 86%.



Рейсы будут выполняться три раза в неделю – в понедельник, среду и субботу на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания: бизнес, премиум-эконом и эконом.



Время в пути составит 10 часов 15 минут, а в обратном направлении – 9 часов 50 минут.



Рейсы будут выполняться из международного аэропорта «Борисполь».



Как отмечается на сайте авиакомпании, цена на рейс в одну сторону стартует от 8901 грн.



Теперь сеть маршрутов МАУ насчитывает шесть направлений: Бангкок, Пекин, Коломбо, Дели, Нью-Йорк и Торонто.