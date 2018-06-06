В Харьковском районе мужчина изготавливал наркотики 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В рамках расследования уголовного производства, открытого по факту незаконного хранения наркотических веществ, оперативники Харьковского отдела полиции провели санкционированный обыск в доме у 44-летнего жителя поселка Высокий.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, при обыске изъято семь пластиковых бутылок, заполненных наполовину концентратом маковой соломки, около 5 кг макового зерна, 55 кустов конопли и два шприца с остатками жидкости. Гражданин объяснил, что изготовлял наркотики для собственного употребления.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления.